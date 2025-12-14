Фото Репортаж | Гәзза Ушагларынын Гатилләри; Сионист Раввин Бу Ҝүн Сиднејдә баш верән атышмада чезди
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сиднејдә сионист хадимләрин гатылдығы бир Мәҹлисдә өлдүрүләнләр арасында Исраил Хабад һәрәкатынын елчиси олан сионист Раввин Ели Шланҝер дә вар иди. Бу сионист раввин Гәззада гадын вә ушагларын гырғыныны дәстәкләдији вә Исраил әсҝәрләрини мүсәлман вә христианлары өлдүрмәјә тәшвиг етдији медиада јер алмышды. Гејд едәк ки, Сиднејдәки террор һадисәси сионистләр тәрәфиндән шүурлу шәкилдә јәһуди күтләсинә гаршы кечирилмишдир. Сионистләрин бу ишдән мәгсәдләри јәһудиләри дүнјада мәзлум кими ҝөстәрмәк вә сионистләрин Фәләстин вә Ливанда төрәтдији ҹинајәтләрини өрт-бастыр етмәкдир.
14 dekabr 2025 - 20:57
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
