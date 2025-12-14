Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кремлин сөзчүсү Дмитри Песков бу ҝүн (базар ҝүнү) Шимали Атлантика Мүгавиләси Тәшкилатынын (НАТО) баш катибинин алјансын Русија илә мүһарибәјә һазыр олмасынын зәрурилији илә бағлы сәсләндирдији фикирләри гејри-мәсулијјәтли адландырыб.
Кремл дәфәләрлә НАТО-нун вә бәзи Авропа лидерләринин Русијанын НАТО үзвләриндән биринә һүҹум етмәк нијјәтиндә олмасы барәдә иддиаларыны әсассыз һесаб етдијини билдирәрәк гејд едиб ки, бу ҹүр ачыгламалар Авропада Русијаја гаршы горху јаратмаг мәгсәди дашыјыр.
Русија Президенти Владимир Путин ајын әввәлиндә бәјан едиб ки, өлкәси Авропа илә мүһарибә истәмир, лакин Авропа белә бир мүһарибәнин тәшәббүскары оларса, Москва буна һазырдыр.
