Фото Репортаж | “15-ҹи Әлламә Һилли Фестивалы” илә “4-ҹү Исфаһан Елми Һөвзәсинин Устадлары Фестивалы”-нын бағланыш мәрасими
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 15-ҹи Әјаләт Әлламә Һелли Фестивалынын вә 4-ҹү Исфаһан Семинаријасы Профессорлары Фестивалынын бағланыш мәрасими Исфаһандакы Сәдр Базар Семинаријасында Гум Семинаријасы Мүәллимләр Ассосиасијасынын үзвү вә Семинаријалар Али Шурасынын катиби Ајәтуллаһ Шәбзәндәһдарын вә бир груп семинарија профессору, тәләбәси вә тәдгигатчысынын иштиракы вә чыхышы илә Һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) доғум илдөнүмү илә үст-үстә дүшдү.
14 dekabr 2025 - 20:43
Xəbər kodu: 1761718
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Пежман Ҝәнҹипур
