Сабиг МКИ аналитики АБНА-ја вердији мүсаһибәдә: Иранын һәрби имканлары һазырда 12 ҝүнлүк мүһарибә дөврүндәкиндән даһа ҝүҹлүдүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Американын Кечмиш Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин аналитики Ларри Ҹ. Ҹонсон АБНА-ја вердији мүсаһибәдә Америка рәсмиләринин өлкәнин Ирана гаршы мүдахиләчи сијасәтинин уғурсузлуғу илә бағлы сон етирафларына тохунараг, бу дәјишикликләрин әслиндә сәтһи олдуғуну вурғулајыб.
О, АБШ-ын Ираны "бөлҝәдә әсас гејри-сабитләшдириҹи гүввә" кими тәгдим едән, ејни заманда Иранын ҹидди шәкилдә зәифләдијини иддиа едән 2025-ҹи ил Милли Тәһлүкәсизлик Стратеҝијасына истинад едәрәк, Америка дөвләтинин чашгынлыгда олдуғуну хатырлатды.
Ҹонсон мүсаһибәсинин бир һиссәсиндә Иранын ракет вә нүвә имканларынын азалмадығыны, әксинә нүвә програмынын ҝүҹлү олараг галдығыны вурғулады.
О, һәмчинин Иранын чәкиндириҹи ҝүҹүнә тохунду вә Иранын Русија вә Чинлә һәрби әмәкдашлығынын өлкәнин АБШ-а гаршы мөвгејини ҝүҹләндирдијини билдирди.
Аналитик һәмчинин Иран Ислам Республикасынын Ирагдакы тәсири барәдә дә дејиб: “Иранын Ирагдакы Шиә Груплары вә бу өлкәнин силаһлы гүввәләри илә ҝүҹлү әлагәләри она Ирагын дахили сијасәтин формалашдырылмасында әһәмијјәтли үстүнлүк верир. Иран тәрәфиндән дәстәкләнән Һәшду Шәби –(Халг Сәфәрбәрлик Гүввәләри) кими груплар, бу өлкәдә баш назирин тәјин едилмәсиндә вә ганунвериҹилијә тәсир ҝөстәрмәкдә әсас рол ојнајырлар.”
Ҹонсон һесаб едир ки, Иран нәинки зәифләмәјиб, һәм дә һазырда реҝионал инкишафларда әсас ојунчу кими таныныр вә хариҹи чәтинликләри вә тәзјигләри идарә етмәк габилијјәтинә маликдир.
