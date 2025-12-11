Иранын Каракасдакы Сәфирлији: АБШ-ын Венесуелаја гаршы һәрәкәти Кариб дәнизиндә оғурлугдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Каракасдакы сәфирлији АБШ-ын Венесуела саһилләри јахынлығында бир нефт танкерини зорла әлә кечирмәк һәрәкәтини гәтијјәтлә писләјиб.
Сәфирлик билдириб: АБШ һөкумәтинин Кариб дәнизиндә һеч бир әсаслы вә гануни сәбәб олмадан Венесуела нефт танкерини әлә кечирмәк үчүн етдији ганунсуз һәрәкәт, дәниз вә навигасија азадлығы принсипи дә дахил олмагла, бејнәлхалг ганун вә гајдаларын кобуд шәкилдә позулмасыдыр.
Бәјанатда билдирилир ки, Венесуела һөкумәти вә халгы илә милли суверенлијини вә ајрылмаз һүгугларыны мүдафиә етмәкдә һәмрәј олдуғумузу билдирәрәк, фундаментал бејнәлхалг принсипләрә вә гајдалара зидд олан бу һәрәкәти писләјирик.
