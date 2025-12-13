Фото Репортаж | Минләрлә Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) давамчысы вә мәддаһлары Имам Хаменеи илә ҝөрүшүб
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) мүбарәк мөвлуду мүнасибәтилә минләрлә Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) давамчысы вә бир груп мәддаһ Теһранда Имам Хомејни (Ризвануллаһи әлејһ) һүсејнијјәсиндә иштирак едәрәк Ислам Ингилабы Рәһбәринин һүзурунда Һәзрәт Үммү Әбиа, Ханым Фатимәји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәнинә тәрифләр сәсләндирибләр.
13 dekabr 2025 - 14:13
Xəbər kodu: 1761063
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Khamenei.ir Веб Сајты
