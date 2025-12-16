Иранын Фәһраҹ шәһәр нәзарәт мәнтәгәсиндә 3 һүгуг-мүһафизә органы әмәкдашы вә бир мүлки шәхс шәһид олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу -Сепаһын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Департаменти Фәһраҹ шәһәриндәки нәзарәт мәнтәгәсиндә 3 һүгуг-мүһафизә органы әмәкдашы вә бир мүлки шәхсин шәһид олдуғуну ачыглајыб.
Дүнән ҝеҹә Заһедан-Фәһраҹ јолунун Фәһраҹ шәһәринин ҝиришиндәки нәзарәт мәнтәгәсиндә силаһлы үнсүрләр илә һүгуг-мүһафизә гүввәләри арасында баш верән тоггушмада 3 һүгуг-мүһафизә органы әмәкдашы вә бир мүлки шәхс шәһид олуб.
Мәсәлә Иран Ислам Республикасынын тәһлүкәсизлик вә һүгуг-мүһафизә органлары тәрәфиндән арашдырылыр.
Sizin rəyiniz