Иранын Фәһраҹ шәһәр нәзарәт мәнтәгәсиндә 3 һүгуг-мүһафизә органы әмәкдашы вә бир мүлки шәхс шәһид олуб

16 dekabr 2025 - 09:25
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу -Сепаһын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Департаменти Фәһраҹ шәһәриндәки нәзарәт мәнтәгәсиндә 3 һүгуг-мүһафизә органы әмәкдашы вә бир мүлки шәхсин шәһид олдуғуну ачыглајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу -Сепаһын Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Департаменти Фәһраҹ шәһәриндәки нәзарәт мәнтәгәсиндә 3 һүгуг-мүһафизә органы әмәкдашы вә бир мүлки шәхсин шәһид олдуғуну ачыглајыб.

Дүнән ҝеҹә Заһедан-Фәһраҹ јолунун Фәһраҹ шәһәринин ҝиришиндәки нәзарәт мәнтәгәсиндә силаһлы үнсүрләр илә һүгуг-мүһафизә гүввәләри арасында баш верән тоггушмада 3 һүгуг-мүһафизә органы әмәкдашы вә бир мүлки шәхс шәһид олуб.

Мәсәлә Иран Ислам Республикасынын тәһлүкәсизлик вә һүгуг-мүһафизә органлары тәрәфиндән арашдырылыр.

