Сионистләрин јәһудиләрә гаршы Сиднејдә һәјата кечиртдикләри һүҹумунда онларла јәһудини хилас едән Мүсәлман \ ВИДЕО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Австралија медиасы хәбәр верир ки, өлкәнин мүсәлман вәтәндашы олан Әһмәд әл-Әһмәд базар ҝүнү Сиднејдә кечирилән јәһуди мәрасиминә едилән һүҹум заманы һүҹумчулардан бирини јалын әлләри илә зәрәрсизләшдирә билиб.
ИРНА-нын Русија Ел-Јоум-а истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Сиднејдәки Бонди чимәрлијиндә баш верән һадисә јериндән чәкилмиш CCТВ ҝөрүнтүләриндә Әһмәд әл-Әһмәдин еһтијатла машынларын архасынҹа һәрәкәт етдији, сонра һүҹумчуја архадан һүҹум етдији вә јәһудиләрин Һанука бајрамында иштирак едәнләри хилас етмәк үчүн силаһы әлиндән алмаг үчүн онунла әлбәјаха олдуғу ҝөрүнүр.
Мүсәлман Австралија вәтәндашы силаһы һүҹумчудан алыб она тушлајараг, ону ҝери чәкилмәјә вә гачмаға мәҹбур едиб. Бу сәһнә CCТВ-дә гејдә алыныб вә Јени Ҹәнуби Уелс Баш назири Крис Минс тәрәфиндән индијә гәдәр ҝөрдүјү "ән фөвгәладә сәһнә" кими тәсвир едилиб.
Даһа сонра Әһмәд јахынлыгдакы көрпүдә икинҹи һүҹумчу тәрәфиндән вурулуб. Атышма нәтиҹәсиндә чијниндә вә әлиндә ики ҝүллә галыб вә о, тәҹили әмәлијјат олунуб.
Әһмәдин әмиси оғлу Мустафа мүалиҹә алдығы хәстәхананын гаршысында Австралијанын 7НЈУС каналына вердији ачыгламада силаһла бағлы һеч бир тәҹрүбәси олмадығыны вә тәһлүкәли вәзијјәтә бахмајараг, инсанларын һәјатыны хилас етмәк үчүн мүдахилә етмәкдә тәрәддүд етмәдијини билдириб.
P.S: Гејд едәк ки, Сиднејдәки террор һадисәси сионистләр тәрәфиндән шүурлу шәкилдә јәһуди күтләсинә гаршы кечирилмишдир. Сионистләрин бу ишдән мәгсәдләри јәһудиләри дүнјада мәзлум кими ҝөстәрмәк вә бунунлада дүнја медиаларында атисемит ажиотажыны ҝүҹләндурәрәк сионистләрин илләрдир Фәләстин вә Ливанда төрәтдији ҹинајәтләрини өрт-бастыр етмәкдир.
Sizin rəyiniz