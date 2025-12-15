Иран Ислам Ртеспубликасында 70 нөв јерли радиодәрман истеһсал олунур / Дөвләтин стратеҝијасы јени технолоҝијаларын инкишафыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Президентин биринҹи мүавини Мәһәммәдрза Ариф бу ҝүн, базар ертәси, 15 декабр 2025-ҹи ил тарихиндә “Иран истеһсалы” сәрҝисини (аваданлыглар, лабораторија материаллары, еләҹә дә габагҹыл тест вә сынаглар үзрә ХЫЫЫ сәрҝи) зијарәти заманы Атом Енержиси Тәшкилатынын Нүвә Елмләри вә Технолоҝијалары Тәдгигат Институтунун дөрд наилијјәтинин тәгдиматыны едиб.
О, билдириб: Он дөрдүнҹү һөкумәтин әсас приоритети јени јаранан технолоҝијалар саһәсиндә сүрәтли һәрәкәтдир. Мәгсәд һәм өлкәнин дахили тәләбатыны тәмин етмәк, һәм дә әлдә олунан наилијјәтләри Иранла әмәкдашлыгда мараглы олан реҝион өлкәләринә тәгдим етмәкдир.
Тәгдим олунан наилијјәтләр метастатик меланома (дәри хәрчәнҝи) хәстәлијинин еркән диагностикасы вә мүалиҹәси үчүн ики радиодәрман, метастатик сүмүк ағрыларынын мүалиҹәси үчүн радиодәрман истеһсалы үзрә автоматик гурғу, һәмчинин Милли Нүвә Тәһсил Шәбәкәсиндән ибарәт олуб.
Президентин биринҹи мүавини Атом Енержиси Тәшкилатынын наилијјәтләринин тәгдиматы заманы Тәдгигат Һәфтәси мүнасибәтилә тәбрик едәрәк дејиб: Бу сәрҝидә өлкәмизин тәдгигатчы вә алимләринин ҝеҹә-ҝүндүз апардыглары фәалијјәтин јалныз кичик бир һиссәсини ҝөрүрүк. Бизим әсас гүрур мәнбәјимиз вә башлыҹа сәрвәтимиз савадлы вә мотивасијалы инсан ресурсларыдыр. Һәр һансы бир саһәдә чалышсалар да, һәр заман парлаг нәтиҹәләр ҝөстәрирләр.
