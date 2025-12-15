Иранлы истедад илин дүнја јунан-Рома ҝүләши феномени олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнја Ҝүләш Федерасијасы 82 кг чәки дәрәҹәсиндә дүнја чемпиону олан Гуламрза Фәррухини илин јунан-Рома ҝүләши феномени кими тәгдим етди.
2025-ҹи илдә Хорватијада кечирилән Дүнја Чемпионатында парлаг шәкилдә чыхыш едән вә бу јарышда гызыл медал газанан Фәррухи, бөјүкләр сәвијјәсиндә илк ҹидди чыхышында һејрәтамиз перформанс сәрҝиләди вә ҝүләш мүтәхәссисләринин диггәтини чәкди.
Фәррухи 4 јарышда - Хорватија Дүнја Чемпионатында, 23 јашадәк Дүнја Чемпионатында, Загреб Рејтингиндә вә 82 вә 87 кг чәки дәрәҹәләриндә Ислам Өлкәләри Ојунларында гызыл медал газанды вә бу јарышларда мүбаризәни удузмадан үмумиликдә 17 гәләбә газанды.
