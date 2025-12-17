Зеленски Украјнанын НАТО-ја үзвлүк мүраҹиәтиндән имтина етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Украјна президенти өлкәнин НАТО-ја гошулмаг тәклифиндән имтина етдијини билдириб.
Бу аддым мүһарибәдән әзијјәт чәкән вә узун мүддәтдир ки, НАТО үзвлүјүнү Украјна бөһранынын һәллиндә мүбаһисәли мәсәләјә чевирән Авропа өлкәси олан Украјна үчүн фундаментал бир дәјишикликдир. Лакин Кијев әразини Москваја тәһвил вермәмәкдә исрарлыдыр.
Хәбәр верилдији кими, Украјна президенти Володимир Зеленски базар ҝүнү ахшамы Ватсап месажлашма тәтбигиндә журналистләрә билдириб: “АБШ, Авропа вә диҝәр тәрәфдашларын тәһлүкәсизлик зәманәтләри НАТО үзвлүјү әвәзинә Украјна тәрәфиндән ҝүзәштдир”.
"Бунлар әсл тәһлүкәсизлик зәманәтләридир", - дејә Зеленски гејд едәрәк билдириб ки, Украјнанын НАТО-ја гошулмаг истәји лап әввәлдән олуб вә АБШ вә Авропадан олан бәзи тәрәфдашлар бу јолу дәстәкләмәјибләр.
"Буна ҝөрә дә, бу ҝүн Украјна вә АБШ арасында икитәрәфли тәһлүкәсизлик зәманәтләри, АБШ-дан бизим үчүн охшар 5-ҹи маддә зәманәтләри вә Авропа тәрәфдашларынын, еләҹә дә Канада вә Јапонијанын тәһлүкәсизлик зәманәтләри башга бир Русијанын һүҹумунун гаршысыны алмаг үчүн бир фүрсәтдир", - дејә о әлавә едиб.
Украјна президенти вурғулајыб ки, “Бу, бизим тәрәфимиздән бир ҝүзәштдир вә тәһлүкәсизлик зәманәтләри һүгуги ҹәһәтдән мәҹбури олмалыдыр”.
Русија президенти Владимир Путин дәфәләрлә Украјнаны НАТО үзвлүк амбисијаларындан рәсми шәкилдә имтина етмәјә вә гүввәләрини Донбасдан чыхармаға чағырыб.
Москва һәмчинин билдириб ки, Украјна “нејтрал өлкә” олмалыдыр вә һеч бир НАТО гүввәләри Украјнада јерләшдирилә билмәз.
