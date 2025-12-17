Сионистләрин Ливана јени һүҹумларында 7 Шиә шәһид олуб вә јараланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Әһд Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, АБШ вә бәзи Гәрб вә Әрәб өлкәләринин Ливана гаршы тәзјиг вә тәһдидләри илә паралел олараг, сионист режими дә бу өлкәјә гаршы тәҹавүзүнү давам етдирир вә атәшкәс мүгавиләсини позараг Ливан мүлки әһалисинин һәјатыны тәһлүкәјә атыр. Белә ки, дүнән ҝеҹә Ливан Сәһијјә Назирлији сионист ордусунун јени һүҹумларында бу өлкәнин ҹәнубунда, Шиәләрин компакт јашадыглары бөлҝәдә 7 вәтәндашынын Шәһид олдуғуну вә јараландығыны ачыглајыб.
Ливан Сәһијјә Назирлији өлкәнин ҹәнубунда, Әл-Удаиса-Меркаба јолунда бир автомобилә сионист режимин тәшкил етдији дрон һүҹумунда, бир нәфәрин Шәһид олдуғуну ачыглајыб.
Бундан сонра Әл-Хәрруб бөлҝәсиндәки Сипилин әразисиндә сионист дүшмәнин пикап јүк машынына ендирдији һава һүҹумунда даһа бир нәфәр сивил Шәһид олуб, 5 нәфәр јараланыб.
Ливан мәнбәләри һәмчинин сионист ишғалчы гүввәләринин Ливанын ҹәнубундакы Әл-Заһирә шәһәринә доғру ирәлиләмәсини хәбәр вериб вә сионист әсҝәрләрин Мави Хәттә 750 метр ҝирәрәк бир евин јахынлығында партлајыҹы маддәләр олан гутулар јерләшдирдикләрини ачыглајыблар.
