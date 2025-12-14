Фото | Минләрлә Ираглы гыз Әскәријен Имамларынын (әлејһимә сәлам) һәрәминдә Һәдди булуғ бајрамыны гејд едир
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Фатимә Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) Милад Бајрамы ҝүнүндә Ирагын беш әјаләтиндән дөрд миндән чох 9 јашына чатмыш гыз ушагларынын Һәдди Булуғ гбајрамлары мөһтәшәм шәкилдә ејд едилиб. "О, ағарды вә чичәкләнди" шүары алтында вә мәркәзи планлашдырма илә Имам Әлијјән Нәги (әлејһи сәлам) вә Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) мүгәддәс Һәрәмләриндә кечирилән мәрасим, аиләләр тәрәфиндән ҝениш шәкилдә гаршыланмыш вә Һәзрәти Фатимә Анамызын (сәламуллаһи әлејһа) шәхсијјәтинин, иффәтинин вә сафлығынын гызларымызда ҝүҹләндирилмәсиндә бөјүк тәсир гојмушдур.
14 dekabr 2025 - 19:54
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
