Иран Гафгаз бөлҝәсиндә һәр һансы хариҹи гүввәнин мөвҹудлуғуна гаршыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи чәршәнбә ҝүнү Москвада икитәрәфли данышыгларын јекунунда Русија Федерасијасынын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавровла бирҝә кечирдији мәтбуат конфрансында вурғулајыб: “Иран Гафгаз бөлҝәсиндә һәр һансы хариҹи гүввәнин мөвҹудлуғуна гәти шәкилдә гаршыдыр вә бу мөвге реҝиондакы гоншулара вә тәрәфдашлара чатдырылыб.”
Сејјид Аббас Әрагчи, мәтбуат конфрансында бу мөвзу илә бағлы суала ҹавабында билдириб: “Биз дипломатија масасыны тәрк етмәдик; әксинә, данышыглар масасынын ортасында Ирана гаршы һәрби тәҹавүз етмәклә дипломатијаја хәјанәт едән америкалылар олду.”
О гејд едиб: “Әҝәр америкалылар өз јанашмаларыны дүзәлдәр, бәрабәр мөвгедән, гаршылыглы һөрмәт вә икитәрәфли мараглар әсасында данышыглара һазыр олсалар, бу мәсәләни јенидән нәзәрдән кечирәҹәјик. Лакин һәләлик онларын буна һазыр олдугларына инанмыш дејилик.”
Әрагчи вурғулајыб: “Сон бир ил әрзиндә әлдә етдијимиз тәҹрүбәјә әсасән, онларын данышыглардан мәгсәди мөвгеләрин зорла гәбул етдирилмәси вә диктә олунмасыдыр. Һалбуки реал данышыглар јалныз америкалыларын јанашмаларыны дәјишдији вә гаршылыглы мараглара наил олмаг үчүн әдаләтли данышыглара һазыр олдуғу һалда мүмкүндүр.”
Хариҹи ишләр назири Русија һәмкары илә Гафгаз вә Мәркәзи Асија мәсәләләри үзрә дә данышыглар апарыб-апармадығы илә бағлы суала ҹавабында дејиб: “Бу мөвзуда чох јахшы мәсләһәтләшмәләримиз олду. Мөвгеләримиз там ајдындыр. Иран Ислам Республикасы һесаб едир ки, Гафгаз вә Мәркәзи Асија бөлҝәләриндә тәһлүкәсизлик вә сабитлик реҝион өлкәләринин өзләри тәрәфиндән тәмин едилмәлидир.”
О әлавә едиб: “Бу чәрчивәдә Иран Гафгаз үчүн “3+3” механизмини тәклиф едиб вә бу истигамәтдә просеси ҹидди шәкилдә давам етдирир. Һазырда бу механизм чәрчивәсиндә хариҹи ишләр назирләринин нөвбәти топлантысынын кечирилмәси үчүн планлашдырма ишләри апарылыр.”
Sizin rəyiniz