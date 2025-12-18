АБШ Еквадора орду гүввәләрини ҝөндәрди / Венесуела Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹласынын чағырылмасыны тәләб етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ илә Венесуела арасында ҝәрҝинлијин артдығы, һәмчинин Америка һәрбчиләринин Еквадора ҝөндәрилмәси планынын ачыгландығы бир вахтда Каракас һөкумәти Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹласынын кечирилмәсини тәләб едиб.
АБШ Еквадорда наркотик гачагмалчылығы илә мүбаризә мәгсәди илә Һәрби Һава Гүввәләринин әмәкдашларынын мүвәггәти јерләшдирилдијини ачыглајыб.
Бу аддым Вашингтонла Каракас арасында ҝәрҝинлијин даһа да артдығы бир дөврдә атылыр. АБШ Латын Америкасы өлкәсинин президенти Николас Мадурону наркотик гачагмалчылығында иттиһам едир.
Еквадор президенти Даниел Нобоа Латын Америкасы реҝионунда АБШ президенти Доналд Трампын ән јахын мүттәфигләриндән бири һесаб олунур.
О, наркотикләрлә мүбаризә адландырдығы кампанија чәрчивәсиндә АБШ һөкумәтиндән дәстәк алмаға чалышыр.
