АБШ-ын пиратлығы \ Трампын әмрилә ачыг суларда јенидән бир гајыға зәрбә ендирилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ ордусу Сакит Океанын шәргиндә наркотик гачагмалчылығы илә мәшғул олдуғуну еһтимал едән бир гајыға һеч бир дәлил вә сүбут олмадан зәрбә ендириб вә нәтиҹәдә дөрд нәфәрин һәјатына сон гојуб.
АБШ Ҹәнуб Команданлығы сосиал медиада иддаларына һеч бир сүбут ҝәтирмәдән гајығын наркотик террорчулары тәрәфиндән мәлум гачагмалчылыг јолу илә идарә олундуғуну иддиа едиб. АБШ ордусу садәҹә әмәлијјатдан әввәл суда һәрәкәт едән бир гајығын чәкдији видеосуну јајымлајыб.
Венесуелаја һүҹуму шәртләндирән гәтнамә АБШ Нүмајәндәләр Палатасында сәсвермәдә гәбул едилмәјиб.
АБШ Нүмајәндәләр Палатасынын Республикачылары чәршәнбә ҝүнү президент Доналд Трампын наркотик картелләринә вә Венесуелаја гаршы һәрби ҝүҹ тәтбиг етмәк сәлаһијјәтини мәһдудлашдыраҹаг Демократларын дәстәкләдији ики гәтнамәни рәдд едибләр.
Sizin rəyiniz