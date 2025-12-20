Голани вәһһаби террорчу режими сәсини белә чыхартмыр: Јәһуди сионист гүввәләри Суријанын ҹәнубунда јени әразиләри ишғал едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Вәһһаби Ҹолани террорчу режиминин сүкут мүшајиәти илә, Суријаја гаршы тәҹавүзләрини давам етдирән Сионист режимин ишғалчы гүввәләри өлкәнин ҹәнубундакы Гунејтра әјаләтинә һүҹум едиб.
Бу мәлумата ҝөрә, 5 сионист һәрби машыны гәрбдәки Тәл Әһмәр базасындан јола дүшәрәк әразијә дахил олуб вә Сурија вәтәндашларыны бир Нәзарәт Бурахылыш Мәнтәгәсиндә сахлајыб.
Дүнән ҝеҹә ишғалчы гүввәләр һәмчинин Гунејтранын кәнд вә әразиләринә дахил олублар.
Sizin rəyiniz