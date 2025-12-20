Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Әдлијјә Назирлији тәрәфиндән Ҹеффри Епштејн иши илә бағлы сәнәдләрин ҝеҹ вә натамам шәкилдә ачыгланмасы, ашкарладыгларына ҝөрә дејил, гәсдән ҝизләтдикләринә ҝөрә диггәтәлајигдир.
"Шәффафлыға доғру аддым" кими тәгдим едилән Епштејн фајлларынын ачыгланмасы, әслиндә, иҹтимаи рәјин идарә олунмасынын, һәдәф сензуранын вә АБШ сијаси вә игтисади елитасынын горунмасынын даһа бир нүмунәсинә чеврилиб.
Ҹүмә ҝүнү ачыгланан сәнәдләр арасында Епштејнин малијјә кечмишинин гејдләри, прокурорларын нүфузлу шәхсләрин ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб едилиб-едилмәмәси илә бағлы дахили гејдләри вә ја онун дәбдәбәли евләриндә ахтарышлардан әлдә едилән дәлилләр јохдур. Мәһз бу, илләрдир АБШ сијаси вә тәһлүкәсизлик гурумларынын үрәјинә һөрүлмүш Епштејни әһатә едән ҝүҹ, сәрвәт вә коррупсија шәбәкәсини ишыгландыра биләҹәк мәлуматлардыр.
Епштејнин бу гәдәр инанылмаз сәрвәти неҹә газандығыны вә ја ону ән јүксәк һакимијјәт сәвијјәләриндә кимин дәстәкләдијини билмәк истәјирсинизсә, ҹаваблар ајдын дејил. 2019-ҹу илдә федерал прокурорларын електрон почтлары вә јазышмалары - кимин гәсдән ҹинајәт мәсулијјәтиндән јајындығыны ашкар едә биләрди - тамамилә јохдур.
Һәмчинин, һәм Епстеин, һәм дә Гислаине Махвелл-ин ишләринә рәһбәрлик едән вә ијул ајында изаһат верилмәдән ишдән чыхарылан прокурор Мауреен Ҹомеј-ин ролуна даир һеч бир сәнәд јохдур. Бурахылмалар тәсадүфи дејил; онлар Америка әдлијјә системиндә узун мүддәтдир давам едән бир моделин бир һиссәсидир: әдаләтә хидмәт етмәк дејил, системи горумаг.
Гануна ҝөрә, Әдлијјә Назирлијиндән Епстеин вә Махwелл илә бағлы бүтүн сәнәдләри ачыгламаг тәләб олунурду. Лакин ачыглананлар һөкумәтин өзүнүн етираф етдији 300 ҝигабајтдан чох мәлумат вә физики сүбут еһтива едән бир коллексијанын јалныз кичик бир һиссәсидир. Конгресдән Демократ Роберт Гарҹиа-ја ҝөрә, сыздырыланлар үмуми мәбләғин 10 фаизини белә тәшкил етмәјә биләр.
Баш прокурорун мүавини Тодд Бланч ҝәләҹәкдә "даһа чох сәнәд"ин ачыгланаҹағына сөз вериб ки, бу, Америка иҹтимаијјәтинин илләрдир етимад ҝөстәрмәдији бир вәддир. Тәҹрүбә ҝөстәрир ки, бу ҹүр вәдләр чох вахт ја ҝеҹикир, ја да сензура вә ишыгландырманын кәсилмәси далғасы илә мүшајиәт олунур, бу һалда ҝөрдүјүмүз кими.
Бир нечә диггәтәлајиг һал арасында Билл Клинтонун Максвелл вә башга бир гадынла (үзү сензура едилмиш) чәкилмиш фотосу вә 2005-ҹи илдә полис диндирмәләринин видеолары вар. Лакин бу сәпәләнмиш шәкилләр вә сәнәдләр иҹтимаијјәтин билијинә јени бир шеј гатмыр, әксинә, үмуми һакимијјәт структуруну горумаг үчүн әһәмијјәтсиз деталлардан имтина етмәк кими ҝөрүнүр.
