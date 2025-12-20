Гәззада тој ган ҝөлүнә чеврилди; ҹуһудларын артиллерија һүҹумунда 6 инсан шәһид олду вә 5 нәфәр јараланды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹуһудларын Исраил режим ордусу Гәззанын шәргиндәки тој мәрасиминә ев саһиблији едән јашајыш мәнтәгәсини шүурлу шәкилдә атәшә тутуб, 6 фәләстинлини өлдүрүб, 5 нәфәри јаралајыб, јаралылардан бәзиләринин вәзијјәтинин ағыр олдуғу билдирилир.
Тибби мәнбәләр билдириб ки, 6 шәһидин - о ҹүмләдән бир гадынын - вә 5 јаралынын (3-ү ағыр вәзијјәтдә, 2-си исә орта дәрәҹәли хәсарәтлә) ҹәсәдләри Гәззанын мәркәзиндәки Әл-Моамедани Хәстәханасына көчүрүлүб.
Артиллерија һүҹуму шәрги Гәззада гачгынлар үчүн јашајыш мәнтәгәси кими истифадә едилән Әл-Туффаһ мәһәлләсиндәки бир мәктәби һәдәф алыб. Тој бу мәктәбдә кечирилирмиш.
Шаһидләр билдирибләр ки, Исраил танкы мәһәлләјә дахил олуб вә мәктәбә јахынлашдыгдан сонра јашајыш мәнтәгәсинә бир нечә атәш ачараг бир сыра фәләстинлини өлдүрүб вә јаралајыб.
Онлар әлавә едибләр ки, Исраил гүввәләри хиласетмә групларынын вә тәҹили јардым машынларынын һадисә јеринә чатмасына ики саатдан чох мане олуб вә бу да гурбанларын көчүрүлмәсини ҝеҹикдириб.
