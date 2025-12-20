Фото Репортаж | Үмүмдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын һәјат тәрзи, Шиә статусу вә тәрҹүмә мөвзусунда 50 тәдгигат әсәринин ачылышы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасынын Елм вә Мәдәнијјәт үзрә витсе-президентинин сәјләри сајәсиндә 8 дилдә тәдгигат ишләри, еләҹә дә Шиә статусу тәдгигат мәлумат базасы тәгдим едилди вә бу саһәдә ән јахшы тәдгигатчылар мүкафатландырылыб.
20 dekabr 2025 - 11:44
Xəbər kodu: 1763870
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Мәһәммәд Әхлаги
