АБШ-ын сабиг президенти Нју-Јорк мери сечкиләриндә мүсәлман намизәдә дәстәјини ифадә едиб

АБШ-ын сабиг президенти Барак Обама, Зөһран Мәмдани илә телефон данышығы заманы ону дәстәкләдијини билдириб вә 34 јашлы бу намизәд сечкиләрдә галиб ҝәлдији тәгдирдә, онун мүшавири олмағы тәклиф едиб.
“Реутерс”-ин мәлуматына ҝөрә, Барак Обама шәнбә ҝүнү Нју-Јорк мери вәзифәсинә намизәд олан мүсәлман сијасәтчи Зөһран Мәмдани илә әлагә сахлајараг, галиб ҝәләҹәји һалда она мәсләһәтчи кими дәстәк верәҹәјини билдириб. Сон ајларда Мәмдани Трампын сәрт һүҹумларынын һәдәфинә чеврилиб.
Обама һәмчинин ҝәлән һәфтә кечириләҹәк сечкиләр әрәфәсиндә бир сечки митингиндә иштирак едиб вә демократ сечиҹиләри “Трампын ганунсузлуг вә мәсулијјәтсизлијинә” гаршы дајанмаға чағырыб.
О, Вирҹинија штатынын Норфолк шәһәриндә јерләшән Олд Доминион Университетиндә чыхышы заманы дејиб:
“Ҝәлин ачыг данышаг — өлкәмиз вә сијасәтимиз һазырда чох гаранлыг вәзијјәтдәдир. Һарадан башламаг лазым олдуғуну билмәк чәтиндир, чүнки бу Ағ Ев һәр ҝүн халгы јени бир ганунсузлуг, мәсулијјәтсизлик, пислик вә дәли бир давраныш далғасы илә үз-үзә гојур.”
Обама һәмчинин Трампын “утанҹвериҹи тариф сијасәти”ни вә АБШ шәһәрләриндә Милли Гвардија гүввәләринин јерләшдирилмәсини сәрт шәкилдә тәнгид едиб.
Хатырладаг ки, Нју-Јорк мери сечкиләриндә Зөһран Мәмданинин сүрәтли јүксәлиши ону АБШ-да милли симаја чевириб; бир тәрәфдән бир чох америкалы мүсәлманлар үчүн гүрур мәнбәјинә, диҝәр тәрәфдән исә сағчы сијаси даирәләрин һүҹум һәдәфинә чеврилиб.
Зөһран Мәмдани сијасәтчи, иҹтимаи фәал вә Нју-Јорк штатынын ганунвериҹи мәҹлисинин үзвүдүр. О, Уганданын пајтахты Кампалада анадан олуб вә једди јашында аиләси илә бирликдә Нју-Јорка көчүб.
Тәһсилини Нју-Јоркдакы дөвләт мәктәбләриндә алыб, сонра Бранкс Елм Лисејини битириб. Мәмдани Боwдоин Коллеҹиндә Африка Арашдырмалары үзрә бакалавр дәрәҹәси алыб вә 2018-ҹи илдә АБШ вәтәндашы олуб.
Университет илләриндә о, “Фәләстин үчүн Әдаләт” (Студентс фор Жустиҹе ин Палестине) адлы тәләбә һәрәкатынын тәсисчиләриндән бири олуб вә милли сәвијјәдә тәрәггипәрвәр тәшкилатларла сәһијјә хидмәтләринин ҝенишләндирилмәси вә сечкиләрдә иштирак тәшвиги саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәриб.
