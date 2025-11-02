Әрагчи Суданлы һәмкары илә телефон данышығында: Терроризим вә Гәрбин икили стандартлары кәскин шәкилдә писләнмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи ҹәнаблары һәмкары Судан Хариҹи Ишләр Назири илә телефон данышығы заманы билдириб: “Терроризм вә ҝүнаһсыз инсанлара гаршы зоракылыг дүнјанын истәнилән јериндә вә истәнилән формада даим писләнмәлидир.”
О гејд едиб: “Бәзи тәрәфләр террорчулары “јахшы” вә “пис” террорчу олмагла ики јерә бөлүр вә өз марагларыны тәмин етмәк үчүн, онларын чиркли ишләрини һәјата кечирән бәзи террорчу груплары дәстәкләјирләр.”
Назири Сејјид Аббас Әрагчи сон олараг вурғулајыб: “Гәрб дөвләтләри тәрәфиндән узун мүддәтдир давам етдирилән бу тәәссүф доғуруҹу икили стандартлар даһа 2025-ҹи илдә јер верилмәмәлидир.”
Sizin rəyiniz