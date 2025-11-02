Фәләстинли әсирләрә верилән ишҝәнҹәләрлә бағлы дәһшәтли тәфәррүатлар ачыгланыб \ Дахили органлары чыхарылараг оғурланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Гәзза золағындакы “Нәсир” хәстәханасынын директору Әһмәд әл-Фәра билдириб: Фәләстинли әсирләрә тәтбиг олунан ағыр ишҝәнҹәләр онларын ҹәсәдләринин танынмасыны мүмкүнсүз едиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, ҹәсәдләрин чоху парчаланма вә ја ишҝәнҹә нәтиҹәсиндә әсас бәдән хүсусијјәтләрини итириб, бәзиләринин дахили органлары чыхарылараг памбыгла долдурулуб. Бу исә шәһидләрин органларынын ишғалчылар тәрәфиндән оғурландығыны ҝөстәрир.
Әл-Фәра әлавә едиб: Бәзи ҹәсәдләрин гарын һиссәсиндә гыздырылмыш метал чубугларла ишҝәнҹә изләри мүшаһидә олунуб вә бу, онларын шәһид едилмәздән әввәл јандырылдығыны сүбут едир.
