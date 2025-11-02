Ниҝерија Хариҹи Ишләр Назирлији Доналд Трампын тәһдидләринә ҹаваб верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Ниҝерија һөкумәти АБШ Президенти Доналд Трампын сон тәһдидләринә ҹаваб олараг екстремизмлә мүбаризә сәјләрини давам етдирәҹәјини ачыглајыб.
Бу ачыгламалар Доналд Трампын Ниҝеријаны христианлара гаршы тәһдидләр төрәтмәкдә ҝүнаһландырмасындан вә бу бәһанә илә өлкәни хүсуси нәзарәт сијаһысына салмасындан сонра верилиб.
Ниҝерија Хариҹи Ишләр Назирлији бунунла бағлы бәјанат јајыб: Ниҝерија Федерал Һөкумәти иргиндән, етигадындан вә дининдән асылы олмајараг бүтүн вәтәндашлары мүдафиә етмәјә давам едәҹәк.
Бәјанатда әлавә едилиб ки, Ниҝерија бејнәлхалг низамын низамнамәләринә ујғун олараг инанҹа, толерантлыға, мүхтәлифлијә вә инклүзивлијә һөрмәт едән дини бир өлкәдир.
Трамп ҹүмә ҝүнү Африканын ән бөјүк нефт истеһсалчысы вә ән чох әһалиси олан Ниҝеријаны Чин, Мјанма, Шимали Кореја, Русија вә Пакистанла бирликдә дини азадлығы позан "хүсуси нараһатлыг доғуран өлкәләр" сијаһысына әлавә етдијини ачыглајыб.
Трамп әввәлләр илк мүддәтиндә Ниҝеријаны сијаһыја әлавә етмишди, лакин онун Демократ вариси Ҹо Бајден 2021-ҹи илдә сијаһыны чыхармышды.
Трамп сосиал медиада пајлашдығы бир пајлашымда јазыб: "Ниҝеријада христианлыг мөвҹудлуг тәһлүкәси илә үзләшир. Минләрлә христиан өлдүрүлүр вә бу гәтлләрә ҝөрә радикал исламчылар мәсулијјәт дашыјыр".
Ниҝеријада христианлар, мүсәлманлар вә диҝәр әнәнәви динләр дә дахил олмагла 200-дән чох етник груп јашајыр.
Хатырладаг ки, Ниҝеријада узун мүддәтдир ки, хүсусилә шиәләрә гаршы ҝениш јајылмыш зоракылыглар баш верир вә бу зоракылыг ардыҹыл АБШ администрасијалары тәрәфиндән мүгавимәт ҝөстәрилмәјиб.
