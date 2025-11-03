Русија мүфтисинин БРИКС өлкәләринин Гуран мүкафатынын тәшкили саһәсиндә Иранла әмәкдашлыға вурғу етмәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИГНА - Бејнәлхалг Гуран Аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, Русија мүфтиси илә Теһран Шәһәр Шурасынын сәдри арасында кечирилән ҝөрүшдә Русија Мүсәлманларынын Дини Идарәсинин биринҹи мүавини Шејх Рошән Аббасов Иран сәфирлији вә онун мәдәнијјәт атташесинин мәнәви дипломатија саһәсиндә, хүсусилә дә БРИКС өлкәләринин Гурани-Кәрим мүкафаты вә Москва Бејнәлхалг Гуран Тилавәти Мүсабигәси кими бејнәлхалг лајиһәләрдә әмәкдашлығы вә дәстәји зәрури һесаб етдијини вурғулајыб. Гејд олунуб ки, 2025-ҹи илдә бу мүсабигәнин галиби Ирандан олан иштиракчы олуб.
Иран Ислам Республикасынын Мәдәнијјәт вә Ислам Әлагәләри Тәшкилатынын иҹтимаи әлагәләр шөбәсинин мәлуматына ҝөрә, Теһран Шәһәр Шурасынын сәдри Меһди Чәмран Москва Ҹүмә Мәсҹидини зијарәт едиб вә Русија Мүсәлманларынын Дини Идарәсинин биринҹи мүавини Шејх Рошән Аббасовла ҝөрүшүб.
Ҝөрүшдә Иран Ислам Республикасынын Русијадакы сәфирлијинин мәдәнијјәт атташеси Мәсуд Әһмәдвәнд дә иштирак едиб.
Меһди Чәмран ҝөрүшдә билдириб ки, мәсҹид гардашлыг вә Ислам бирлијинин тәҹәссүмүдүр. О гејд едиб: “Мәсҹид елә бир мәкандыр ки, бүтүн мүсәлманларын бәрабәр вә гардаш олдугларыны ҝөстәрир. Онлар бирҝә һәмрәј вә бирләшмиш олмалыдырлар. Гардашлыг вә әмәкдашлыг руһу мәсҹиддән доғур. Мәсҹидин руһу Ислам гардашлығы вә бирлијидир вә бу, бу ҝүн дүнја мүсәлманлары үчүн чох ваҹибдир.”
Шура сәдри әлавә едиб: “Биз Пејғәмбәрдән (с) өјрәнмишик ки, һамымыз бир олмалыјыг вә әҝәр Ислам ҹәмијјәтинин бир үзвүнә зүлм едиләрсә, биз она гаршы дајанмалыјыг.”
Чәмран гејд едиб ки, мүсәлманлар тарих боју мәсҹидләр үчүн ән ҝөзәл биналары тикмәјә чалышыблар вә Иранда да мемарлығын ән ҝөзәл нүмунәләри мәһз мәсҹидләрдир — мәсәлән, Шејх Лүтфуллаһ вә Ҝөвһәршад мәсҹидләри, һансы ки, бунлар Аллаһа севҝи вә ихласла инша олунублар.
Русија мүфтисинин БРИКС өлкәләринин Гуран мүкафатынын тәшкили саһәсиндә Иранла әмәкдашлыға вурғусу
Ҝөрүшдә Шејх Рошән Аббасов Русија мүсәлманларынын мәнәви лидери Шејх Равил Ајнуддин адындан иранлы һејәтә салам вә һөрмәтләрини чатдырыб вә Русија илә Иран арасындакы гәдим достлуг мүнасибәтләринә тохунуб.
О вурғулајыб ки, Иран Ислам Республикасынын јүксәк вәзифәли рәсмиләринин Русија Федерасијасына рәсми сәфәрләринин әксәријјәти Москва Ҹүмә Мәсҹидинә баш чәкмәклә мүшајиәт олунур вә бу, Москва илә Теһран арасында мәнәви әлагәләрин јахынлығыны ҝөстәрир.
Мүфти Рошән Аббасов һәмчинин Иран сәфирлијинин вә онун мәдәнијјәт атташесинин мәнәви дипломатија саһәсиндә, хүсусилә дә БРИКС өлкәләринин мәнәви лидерләринин ҝөрүшү, Ипәк Јолу Бејнәлхалг Мәнәви Конфрансы, БРИКС өлкәләринин Гурани-Кәрим мүкафаты вә Москва Бејнәлхалг Гуран Тилавәти Мүсабигәси кими бејнәлхалг лајиһәләрдә әмәкдашлыг вә дәстәјинин әһәмијјәтини вурғулајыб. О әлавә едиб ки, 2025-ҹи илдә бу мүсабигәнин галиби Ирандан олан иштиракчы олуб.
