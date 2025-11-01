Еквадор: Галапагос адаларында АБШ һәрби базасы јарадылмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә ҝөрә, Еквадор иҹтимаијјәтинин өз әразисиндә хариҹи базаларын јарадылмасына һәссаслығы вә һәрби инфраструктурун гәбул едилмәсинә гаршы хәбәрдарлыглары фонунда Еквадор президенти Галапагос адаларында АБШ һәрби базасынын јарадылмасынын истисна едилдијини ачыглады.
Телеамазонас телевизија каналына вердији мүсаһибәдә Нобуа билдириб ки, бу мәсәлә артыг АБШ Дахили Тәһлүкәсизлик Катиби Кристи Ноем илә мүзакирә олунуб вә о, ҝәлән һәфтә ҹәми үч ај әрзиндә икинҹи дәфә Еквадора сәфәр едәҹәк.
Сакит Океанда, Еквадордан 1000 километр гәрбдә јерләшән он үч бөјүк ададан ибарәт архипелаг олан Галапагос адалары дүнјанын ән јахшы горунан дәниз горугларындан биридир вә тәбии лабораторија һесаб олунур.
Sizin rəyiniz