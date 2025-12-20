Фото Репортаж | Ислам Ингилабы Милли Музејиндә Мүгәддәс Мүдафиә вә Мүгавимәтин ҝөркәмли тәдгигатчыларынын хатирәсинә һәср олунмуш мәрасим
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы вә Мүгәддәс Мүдафиә Милли Музејиндә бир груп рәсми, менеҹер вә тәдгигатчынын иштиракы илә Мүгәддәс Мүдафиә тәлимләринин дүзҝүн өтүрүлмәсиндә тәдгигатларын фундаментал ролуну вурғулајан Мүгәддәс Мүдафиә вә Мүгавимәтин ҝөркәмли тәдгигатчыларынын хатирәсинә һәср олунмуш мәрасим кечирилди.
20 dekabr 2025 - 11:54
Xəbər kodu: 1763875
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
