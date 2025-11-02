Тәл-Әвив дағылмаг астанасында, Ирана ҹасуслуг иттиһамы илә даһа 30 јәһуди һәбс олунду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист Исраил режим Орду Радиосунун мүхбири ишғал етдикләри Фәләстин әразиләриндә даһа 30 јәһуди сакинини Ирана ҹасуслуг иттиһамы илә һәбс етдијини иддиа едиб.
Гүдс Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Исраил Орду Радиосунун мүхбири билдириб ки, Иранла 12 ҝүнлүк мүһарибәнин башланғыҹындан бәри Теһрана ҹасуслуг иттиһамы илә хејли сајда јәһуди сакин Тәл-Әвив тәрәфиндән һәбс едилиб.
Ишғал олунмуш әразиләрин јәһуди сакинләри арасында Ирана ҹасуслуг едилмәсинин јајылмасы илә бағлы бу ҹүр иддиаларла бағлы медиада әввәлләр дә мәлуматлар дәрҹ олунмушду.
