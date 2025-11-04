Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк мери сечкиләриндә Демократ намизәд Зәһран Мәмдани ҸНН-ә вердији мүсаһибәдә билдириб ки, Трамп вә Маск Ендрју Куомону дәстәкләјирләр, чүнки Ендрју, онларын әлләриндә кукла кими олаҹагдыр.
О әлавә едиб: Нју-Јорк сакинләри бәләдијјә бинасында Трампын планларыны һәјата кечирән вә ону тәглид едән бирини ҝөрмәк истәмирләр.
Мәмдани вурғулады: Ағ Евдә бал залынын тикинтисинә хәрҹләнән 300 милјон доллар 100.000 Нју-Јорклу үчүн әлавә гида јардымы програмынын хәрҹләрини өдәјә биләр. Бу, Трампын америкалылар үчүн гида алмағы даһа да чәтинләшдирмәјә чалышдығы бир вахтдыр.
О, билдириб: Трампын һансы шәһәрин вә ја штатын бүдҹә алмаг һүгугуна малик олдуғуну мүәјјән етмәк һүгугу јохдур. Биз бу вәсаитләри алмаг үчүн мүбаризә апарырыг.
АБШ президенти Доналд Трамп Демократ мүсәлман намизәд Зәһран Мәмдани мер сечкиләриндә галиб ҝәләҹәји тәгдирдә Нју-Јорк шәһәринин федерал малијјәләшдирилмәсини мәһдудлашдыраҹағы илә һәдәләјиб.
