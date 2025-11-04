  1. Ana səhifə
Фәләстин Мүгавимәти Гәззада Тәл-Әвив муздлуларына зәрбә ендирир

4 noyabr 2025 - 11:55
Мүгавимәт тәһлүкәсизлик гүввәләри әмәлијјатларында Гәзза золағында сионист режими илә әлагәли муздлулара јени зәрбә ендирибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһаб Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Гәззада јерләшән Рада Гүввәләри кими танынан мүгавимәт тәһлүкәсизлик гүввәләри сионист режими илә әлагәли шәхсләрә гаршы сон әмәлијјатларында онлардан бешини һәбс едиб. Вә бир сыра һәрби техника да ашкар едиләрәк мүсадирә едилиб.

Мәлумата ҝөрә, һәбс олунан үнсүрләр сионист режимин шәхсләриндән бири олан Һиссам Әл-Астал илә әлагәлидир.

Гејд етмәк лазымдыр ки, Гәзза золағында атәшкәс тәтбиг едилдикдән сонра бу золагда сабитлик јаратмаг мәгсәди илә Фәләстин тәһлүкәсизлик гүввәләринин сионист режиминин муздлуларына гаршы әмәлијјатлары ҝүҹләниб. Бу муздлуларын миссијасы хаос јајмаг вә фәләстинлиләрә гаршы силаһлы әмәлијјатлар апармагдыр.

