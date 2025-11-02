Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кремл сөзчүсү "Вашингтон Пост" гәзетинин Венесуела илә бағлы иддиасына ҹаваб верди.
Кремл сөзчүсү Дмитри Песков бу ҝүн етдији чыхышында Москванын Венесуела илә әлагәдә олдуғуну вә Каракасла бағлы мүгавилә өһдәликләринин олдуғуну вурғулады.
Песков бу сөзләри "Вашингтон Пост" гәзетинин дәрҹ етдији, Венесуела президентинин өлкә саһилләри јахынлығында АБШ илә һәрби ҝәрҝинлик фонунда Русија, Чин вә Ирандан көмәк истәдији иддиасына ҹаваб олараг сөјләди.
Украјнадакы мүһарибә илә бағлы Песков һәмчинин деди: "Һазырда ваҹиб олан мәсәлә Русија вә АБШ президентләри арасында ҝөрүш кечирмәк дејил, Украјна бөһранынын һәллинә диггәт јетирмәкдир".
