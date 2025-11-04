Һизбуллаһын танынмыш үзвү: Тәл-Әвивин Ливана гаршы планлары дәјишәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һизбуллаһын сијаси шурасынын үзвү Маһмуд Гамати вурғулајыб: Сионист дүшмәнин Ливана тәтбиг етмәјә чалышдығы план һеч вахт давам етмәјәҹәк вә дәјишәҹәк.
Ливан парламентиндәки Мүгавимәтә Сәдагәт фраксијасынын нүмајәндәси Һүсејн Ҹаши дә Америка-сионист дүшмәнин Ливана гаршы тәҹавүзләри вә фитнәләри илә бағлы ачыгламаларында ишғалчыларын ҹәнуби Ливана давамлы һүҹумларынын мәгсәдләриндән биринин бу бөлҝәни сакинләриндән бошалтмаг вә халгы гачгын салмаг олдуғуну билдириб.
О, дејиб: Бу, сионист дүшмәнин Ливан торпагларыны аддым-аддым ишғал етмәк мәгсәди илә експансионист планынын илк мәрһәләсидир; неҹә ки, бу режим ејнилә диҝәр әрәб торпагларында буну етди. Сионист режимин тәбиәти тәҹавүз вә ишғалла гарышыгдыр вә бу ҝүн баш верәнләр реҝионумузу тәслим етмәк мәгсәди дашыјан Америка-сионист планы чәрчивәсиндә һәјата кечирилир.
