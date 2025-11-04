Түркијәнин дәстәкләдији Голани террор гүввәләри Дәмәшги ишғал етмиш Исраилә дејил Латакијада 2 мотосиклетчијә атәш ачыб; Әләви ҝәнҹ өлдүрүлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, ејни заманда, Сурија Инсан Һүгуглары Рәсәдханасы Сурија мәнбәләринә истинадән Суријанын шимал-гәрбиндәки Латакија әјаләтинин Ҹәблә шәһәринин кәнарында Голани гүввәләри тәрәфиндән 25 јашлы бир әләви ҝәнҹин өлдүрүлдүјүнү, диҝәринин исә јараландығыны ачыглајыб.
Бу мәнбәләр билдириб ки, Ҹолани вәһһаби террор гүввәләринин машыны мотосиклетдәки ики ҝәнҹин һәрәкәтини дајандырыб вә онларын мобил телефонларыны вә пулларыны ҝөтүрүб.
Мәнбәләр әлавә едибләр: Ҝәнҹләрдән бири мүгавимәт ҝөстәриб онлара пулуну вә мобил телефонуну вермәкдән имтина етдикдә, Голани гүввәләри ону ҝүлләләјәрәк өлдүрүб. Даһа сонра Ҹолани террор гүввәләри достунун һәјатыны хилас етмәјә чалышан башга бир нәфәри дә ҝүлләләјиб јаралајыб.
