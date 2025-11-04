Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Конститусија вә ҹинајәт һүгугу үзрә сионист експерт Даниел Һаклаки, режимин веб сајты олан "Тиме оф Ысраел"дә "Сионист режимин мәһвинин әламәтләрини" арашдыран бир мәгалә дәрҹ едиб вә јазыб ки, мөвҹуд сағчы кабинет фәләстинлиләрә гаршы ҹинајәтләри вә сионист гурумларында артан дахили чөкүш сәбәбиндән тамамилә мәһв олмаға доғру ҝедир.
Һаклаки изаһ едиб ки, бу әламәтләрин илк әламәти ишғалчы ордунун Гәзза золағында һәјата кечирдији ҝүндәлик гырғынлардыр. О гејд едиб ки, сон ҝүнләрдә [Гәззада атәшкәсдән сонра] ағыр бомбардманлардан сонра ушаглар вә көрпәләр дә дахил олмагла јүздән чох фәләстинли шәһид олуб.
О, Сионист медиасынын "јүздән чох террорчунун өлдүрүлдүјү" хәбәрини лаға гојуб вә јазыб: "Һачандан ушаглар вә көрпәләр террорчу олуб?"
Һаклаки бу дағынтынын икинҹи әламәтини сионист медиасынын фәләстинлиләрин Гәззада јашадыглары фаҹиәләри ҝизләтмәк ҹәһди һесаб едир. Бу медиа гәсдән һәгигәти ҝөрмәздән ҝәлмәклә вә һәтта тәһриф етмәклә Гәззада мүлки шәхсләрин өлдүрүлмәсини һаглы чыхарыр.
О, вурғулајыб ки, сионист медиа органлары Гәрб Шәријәсиндә фәләстинли аиләләрә, чобанлара вә зејтун јығанлара гаршы баш верән ҝүндәлик зоракы ҹинајәтләри ҝизләдир, әхлагсыз Исраил ордусунун әсҝәрләри исә (хариҹдән ҝәтирилмиш) јәһуди мәскунлашанларла ҝизлиҹә сөвдәләшир вә ја сүкутлары илә онларын ҹинајәтләринә әлбир олурлар.
Һаклаки гејд етди ки, Исраилин виран олмасынын үчүнҹү әламәти мәһкәмә системинин гәсдән манеә төрәдилмәсидир, чүнки Нетанјаһунун тәблиғат машыны мәһкәмә просесиндә она гаршы шаһидлик едәнләрин һәјатыны ҹәһәннәмә чевириб. Ејни заманда, о, јаланчы шаһидләрлә мәһкәмәнин ҝедишатыны дәјишдирмәјә чалышыр.
Һаклаки, бу систематик тәһрифи Исраил мәһкәмә системинин мүстәгиллијини сарсыдан вә ганунун алилијини позан коррупсијалашмыш системин бир һиссәси һесаб едир.
О, Исраилин дағылмасынын дөрдүнҹү әламәтини диктатура јаратмаг вә Нетанјаһуну мәһкәмәјә дүшмәкдән горумаг мәгсәди дашыјан коррупсијалашмыш ганунлар васитәсилә кабинет институтларынын давамлы шәкилдә чөкмәси һесаб едир.
Һаклаки, О, Исраилин бүтүн таразлыглары мәһв едәҹәк "сијаси вә һүгуги сиркә" доғру ҝетдијини хәбәрдар едиб вә билдириб ки, бүтүн бунлар, давам едән мәһкәмә просесини дајандырмаг үчүн "ҝөстәриҹи" вә зәиф баш прокурорун тәјин едилмәси илә давам етдирилиб.
Сионист јазычы әлавә едиб ки, бешинҹи әламәт Нетанјаһунун иҹра вә ганунвериҹилик голлары үзәриндә нәзарәтинин тамамланмасы вә мәһкәмә һакимијјәти үзәриндә исә там нәзарәтә јахынлашмасыдыр.
О, нөвбәти Кнессетин сијасәтчиләрә Али Мәһкәмә һакимләрини тәјин етмәк үчүн мүтләг сәлаһијјәт верәҹәјини, јәни Нетанјаһунун вәзифәдән кәнарлашдырылмајаҹағыны вә 2026-ҹы илә гәдәр һакимијјәтдә галаҹағыны билдириб.
Һаклаки баш верәнләрин зарафат дејил, фәлакәтә доғру ҝедән бир реаллыг олдуғуну јазараг јекунлашдырыб.
О, Гәзза вә Гәрб Саһилиндәки фаҹиәләрин вә диктатура нәтиҹәсиндә Тәл-Әвивин сүгутунун "фәлакәтли комбинасија" тәшкил етдијини әлавә едиб.
