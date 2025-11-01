Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи АБШ Президентинин нүвә силаһы сынагларынын бәрпасы барәдә ҝөстәришинә мүнасибәт билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝеннтлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејјид Аббас Әрагчи гејд едиб ки, Мүдафиә Назирлијинин адыны Мүһарибә Назирлији илә әвәз едән нүвә силаһына малик бир дөвләт јенидән атом сынагларына башлајыр.
Назирин сөзләринә ҝөрә, бу дөвләт Иранын динҹ мәгсәдли нүвә програмыны тәһлүкә кими гәләмә верир вә бејнәлхалг нәзарәт алтында олан нүвә објектләринә гаршы даһа чох һүҹумларла һәдәләјир. О, бүтүн бу аддымлары бејнәлхалг һүгугун ачыг шәкилдә позулмасы кими дәјәрләндириб.
Әрагчи вурғулајыб: АБШ дүнјада нүвә силаһларынын јајылмасынын ән тәһлүкәли амилидир.
О, нүвә сынагларынын бәрпасыны “ҝери аддым вә мәсулијјәтсиз гәрар” адландырараг билдириб ки, бу аддым бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлик үчүн ҹидди тәһдиддир.
Назир бејнәлхалг иҹтимаијјәти бир мөвгедән чыхыш етмәјә вә АБШ-ни белә дағыдыҹы силаһларын јајылмасыны нормаллашдырдығына ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб етмәјә чағырыб.
