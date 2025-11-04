Мадуро АБШ-ын тәһдидләринә ҹаваб олараг билдирди: Биз Русија илә әлагә сахлајырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела президенти Николас Мадуро "Россија Тодај" телевизијасына вердији мүсаһибәдә АБШ-ын өлкәјә гаршы артан тәһдидләринә ҹаваб олараг дејиб: "Биз бүтүн мәсәләләрдә Русија һөкумәти илә ҝүндәлик әлагә сахлајырыг".
О, әлавә едиб: "Русија илә мүнасибәтләримиз сәнаје вә технолоҝијадан тутмуш игтисадијјата вә һәрби мәсәләләрә гәдәр бүтүн әсас саһәләри әһатә едир. Бу әмәкдашлыг һөрмәт вә гаршылыглы фајда үзәриндә гурулуб".
Мадуро вурғулајыб: "Русија бөјүк бир дүнја ҝүҹүдүр вә ејни заманда Венесуела да дахил олмагла истәнилән өлкәләрлә һөрмәтли мүнасибәтләр гура биләр".
Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин Москванын мөвҹуд тәһдидләр фонунда Каракасын хаһишләринә ҹаваб вермәјә һазыр олдуғу барәдә ачыгламасына ҝәлдикдә исә, о деди: "Бу доғрудур. Бу, белә олмалыдыр: сүлһ, етимад вә гардашлыг".
