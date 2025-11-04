  1. Ana səhifə
Трампын Ниҝеријаја гаршы тәһдидләри илә бағлы Пентагон ишә кечди

4 noyabr 2025 - 13:17
Xəbər kodu: 1746456
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Трампын Ниҝеријаја гаршы һәрби тәһдидләри фонунда CНН, АБШ Һәрб Назирлијинин бу мөвзуда аддымлары барәдә мәлумат вериб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: CНН билдириб ки, АБШ Һәрб Назирлији (Пентагон) Трампын Ниҝеријаја гаршы тәһдидләриндән сонра өлкә үчүн мүхтәлиф фөвгәладә стратеҝијалар һазырламаг үчүн сорғулар алыб.

Ағ Ев Пентагон, Трампын хаһиши илә христианларын өлдүрүлмәси бәһанәси илә Ниҝерија үчүн мүмкүн вариантлары арашдырдығыны ачыглајыб. Бу мөвзуда һәр һансы бир гәрар бирбаша Трамп тәрәфиндән вериләҹәк.

CНН әлавә едиб ки, Трампын тәһдидләри сосиал медиада дәрҹ едилдикдән дәрһал сонра Африкадакы бир сыра АБШ командирләри ҝери чағырылыб.

