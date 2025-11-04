Сионист медиасы етираф етди: Һизбуллаһын ҝүҹү сүрәтлә артыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ибрани дилиндә јајымланан Кан шәбәкәсинин мүхбири Тәл-Әвивин һесабламаларынын Һизбуллаһын ҝүҹүнүн сон һәфтәләрдә сүрәтлә артдығыны ҝөстәрдијини етираф едиб.
Сионист мүхбир, јүксәк вәзифәли сионист рәсмиләринин Һизбуллаһын, хүсусән дә нәзарәти алтында олан әразиләрдә һәрби инфраструктуруну бәрпа етмәкдә уғур газандығына инандығыны изаһ едиб.
Сионист медиасынын Ливанда Һизбуллаһын ҝүҹүнүн артмасы илә бағлы ачыгламасы, сионист режимин Ливана гаршы мүмкүн јени һүҹумуна бир башланғыҹ ола билсә дә, Ливан Һизбуллаһ рәсмиләри дәфәләрлә Һизбуллаһын Пејҹир әмәлијјаты вә командирләринин шәһид олмасы нәтиҹәсиндә дәјән зијаны арадан галдырдығыны вә Сионист режиминә гаршы чәкиндириҹи таразлығыны бәрпа етдијини билдирибләр.
