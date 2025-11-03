  1. Ana səhifə
Сионист режим ордусунда јүксәк рүтбәли забитләр арасында интиһар акты сәнҝимир

3 noyabr 2025 - 15:50
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Гејри-легал Исраил ордусунда ордунун ән јашлы дрон операторларындан бири олан јүксәк рүтбәли забит интиһар едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шаһаб ​​хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист режимдә чап олан Һааретз гәзети Исраил ордусунда ордунун ән јашлы дрон операторларындан бири олан јүксәк рүтбәли забитин интиһар етмәси барәдә мәлумат јајыб.

Мәлумата ҝөрә, забит өлүмүндән бир нечә һәфтә әввәл демишди: Бу мүһарибә битмәлидир, чүнки онун һәлә баша дүшмәдијимиз нәтиҹәләри вар.

Һадисәдән ајлар кечмәсинә бахмајараг, ганунсуз Исраил режимин һәрби сензурасы онун адынын дәрҹ олунмасына мане олур.

