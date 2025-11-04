  1. Ana səhifə
Трамп Нју-Јорк сакинләрини Һәдәләјир

4 noyabr 2025 - 11:48
Xəbər kodu: 1746427
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ Президенти Нју-Јорк сакинләрини шәһәрә ајрылан малијјә дәстәјинин вә бүдҹәнин азалдылмасы илә һәдәләјиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Әл-Јоум хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, АБШ Президенти Доналд Трамп мүсәлман Демократ намизәд Зәһран Мәмдани мер сечкиләриндә галиб ҝәләҹәји тәгдирдә Нју-Јорк шәһәринә федерал малијјә дәстәјини мәһдудлашдыраҹағы илә һәдәләјиб.

О, әлавә едиб: "Чох ҝүман ки, Мәмдани галиб ҝәләрсә, ән ашағы малијјә дәстәји сәвијјәси Нју-Јорк үчүн галаҹаг."

Трамп әввәлләр Нју-Јорк сакинләрини Ендрју Куомоја сәс вермәјә чағырмышды.

О, Мәмдани галиб ҝәләрсә, Нју-Јоркун игтисади вә сосиал саһәләрдә там бир фәлакәтлә үзләшәҹәјини иддиа етмишди.

Гејд етмәк лазымдыр ки, Нју-Јорк мери сечкиләри үчүн еркән сәсвермә дүнән баша чатыб, бәзи хәбәрләрдә исә "Зәһран Мәмдани"нин лидерлик етдији билдирилирди.

