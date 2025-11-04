Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Әл-Јоум хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, АБШ Президенти Доналд Трамп мүсәлман Демократ намизәд Зәһран Мәмдани мер сечкиләриндә галиб ҝәләҹәји тәгдирдә Нју-Јорк шәһәринә федерал малијјә дәстәјини мәһдудлашдыраҹағы илә һәдәләјиб.
О, әлавә едиб: "Чох ҝүман ки, Мәмдани галиб ҝәләрсә, ән ашағы малијјә дәстәји сәвијјәси Нју-Јорк үчүн галаҹаг."
Трамп әввәлләр Нју-Јорк сакинләрини Ендрју Куомоја сәс вермәјә чағырмышды.
О, Мәмдани галиб ҝәләрсә, Нју-Јоркун игтисади вә сосиал саһәләрдә там бир фәлакәтлә үзләшәҹәјини иддиа етмишди.
Гејд етмәк лазымдыр ки, Нју-Јорк мери сечкиләри үчүн еркән сәсвермә дүнән баша чатыб, бәзи хәбәрләрдә исә "Зәһран Мәмдани"нин лидерлик етдији билдирилирди.
