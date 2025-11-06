Сионист тарихчи: Мәмданинин Нју-Јоркдакы гәләбәси Исраил үчүн һәјәҹан сигналыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Информасија Мәркәзи Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист тарихчи вә Америка сијасәти үзрә експерт Коби Бәрдә Нју-Јорк мери сечкиләриндә мүсәлман намизәд Зәһран Мәмданинин гәләбәсини тәһлүкәли сијаси инкишаф кими характеризә едиб вә бу һадисәнин Исраил үчүн һәјәҹан сигналы олмалы олдуғуну билдириб.
"Једиотһ Аһронотһ" гәзетиндә дәрҹ олунан мәгаләдә Бәрдә јазыб ки, Мәмданинин гәләбәси кечиҹи бир һадисә дејил, әксинә, Америкада Исраилин леҝитимлијини вә мөвҹудлуғуну, еләҹә дә өз мүгәддәратыны тәјин етмәк һүгугуну шүбһә алтына алан ҝениш јајылмыш бир һәрәкатын бөјүмәсинин әламәтидир.
О, әлавә едиб ки, дүнјада ән чох јәһуди әһалисинин јашадығы вә 11 сентјабр һадисәләрини јашадығы Нју-Јорк кими бир шәһәрин инди сијаси капиталыны Исраилә гаршы сәрт тәнгид үзәриндә гуран бирини сечмәси тәәҹҹүблүдүр.
Мәмданинин антисионист гејдләрини арашдыраркән Бәрдә гејд едиб ки, Мәмданинин әввәлләр Нју-Јоркун Корнелл Университети илә Сионист режиминин Теҹһнион Институту арасында академик әмәкдашлыға сон гојулмасыны тәләб етмиш вә һәмчинин Исраил кабинетинин борҹуна бәләдијјә инвестисијаларынын дајандырылмасыны дәстәкләмишди.
Сионист тарихчи јазыб ки, Мәмданинин гәләбәси Демократ Партијасы дахилиндә мүтәрәгги солчуларын дәринләшән тәсирини ҝөстәрир вә 2014-ҹү ил сечкиләриндә Нју-Јоркда Республикачыларын сечки мөвгејини 11 фаиз јахшылашдырмағы баҹаран Доналд Трамп үчүн мәғлубијјәтдир.
Бәрдә вурғулајыб ки, бу инкишаф Тел-Әвивин артыг Америка ҹәмијјәтиндә әввәлки консенсуса малик олмадығыны вә Исраил мәсәләсинин артыг рәсми Америка сијасәти вә иҹтимаи рәј сәвијјәсиндә мүбаһисәли бир мәсәлә олдуғуну ҝөстәрир.
О, мәгаләнин сонунда јазыб ки, бу һадисә Сионист режими үчүн нараһатедиҹи бир әламәтдир, чүнки онун ән ваҹиб мүттәфиги илә мүнасибәтләр артыг ашкар вә ја зәманәтли дејил.
