Видео | "Әсл сәһнә будур": Әл-Гәссам Бригадалары мәһбусларын ҹәсәдләринин ҝери алынмасы илә бағлы һәгигәти үзә чыхаран ҝөрүнтүләри јајымлады
6 noyabr 2025 - 11:33
Xəbər kodu: 1747302
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәмасын һәрби ганады олан Әл-Гәссам Бригадалары чәршәнбә ҝүнү Исраил пилотсуз тәјјарәсинин Гәзза золағында бир нечә ҝүн әввәл өлдүрүлән мәһбусларын ҹәсәдләринин ҝери алынмасыны ҝөстәрән ҝөрүнтүләрин архасындакы һәгигәти үзә чыхаран ҝөрүнтүләри јајымлады.
Sizin rəyiniz