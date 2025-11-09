АБШ-да сәфәрдә олан Ҹулани Мәркәзи Команданлыг саһәсиндә АБШ забитләри илә баскетбол ојнады \ Видео

9 noyabr 2025 - 17:54
Xəbər kodu: 1748517
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суријаја силаһлы чеврилишлә һаким кәсилмиш вәһһаби террорчу Голани АБШ президенти Доналд Трампла ҝөрүшмәк үчүн дүнән АБШ-а сәфәр едиб. АФП хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, ҝөрүшүн ҝүндәлијинә Суријанын јенидән гурулмасы үчүн малијјә јардымы тәләби вә АБШ-ын Дәмәшг јахынлығында һәрби база јаратмаг гәрары дахилдир. Бу ҝөрүшүн илк аддымы Әбу Мәһәммәд Ҹуланинин Мәркәзи Команданлыг саһәсиндәки ојуну илә башлајыб.
