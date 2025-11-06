Видео | Исраилин Кабусу, Шәһид Јәһја Синварын Рәфәһдәки евләрин дағынтылары арасында һәрәкәт етдијини ҝөстәрән ҝөрүнтүләр
6 noyabr 2025 - 10:02
Xəbər kodu: 1747259
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ганунсуз Исраил сионист режимин Кан каналы ҺӘМАС лидери Јәһја Синварын шәһид олмамышдан әввәл Рәфәһдәки евләрин дағынтылары арасында һәрәкәт етдијини ҝөстәрән ҝөрүнтүләри јајымлады. Шәһид Јәһја Синвар, дөјүш мејданында сон анына гәдәр дүшмәнләрлә вурушараг Шәһид олду. Шәһадәтилә исә О, Гәзза вә Фәләстин Халгы сырасында јүзләрлә Јәһја Синварлар тохумуну әкиб, ганы илә суварараг мәләкут аләминә јүксәлди.
