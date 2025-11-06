Видео | Иран Һәрби Дәниз Гүввәләри Ҝәми Әлејһинә Нөвбәти Круиз Ракетини Тәгдим Едир

6 noyabr 2025 - 10:17
Xəbər kodu: 1747268
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Һәрби Дәниз Гүввәләри тәрәфиндән диндар мүтәхәссисләр тәрәфиндән ихтира едилән “Гадер” ракети ики версијада һазырланмыш ҝәми әлејһинә круиз ракетидир: дәниздән вә һавадан бурахылан. Саһил һәдәфләринә вә дөјүш ҝәмиләринә гаршы јүксәк дағыдыҹы ҝүҹә маликдир. Онун уникал хүсусијјәтләринә ашағы һүндүрлүкдә учуш вә ашағы радар кәсији дахилдир ки, бу да онун рәһбәрлијини вә дәгиглијини артырыр. Ракет учуш трајекторијасыны һәдәфә ујғунлашдырмаг үчүн Диҝитал Апех (ДАП) системи илә тәҹһиз олунуб вә гурудан, дәниздән вә һавадан бурахыла биләр ки, бу да һәдәфләри дәгиг вә сүрәтлә мәһв етмәк үчүн бир чох сечим тәмин едир.
Sizin rəyiniz