Фото Һесабат | Теһран, 13 Абан, Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә ҝүнү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аллаһын Ҝүнү, 13 Абан, Иран Ислам Республикасында "Глобал Тәкәббүрә Гаршы Милли Мүбаризә Ҝүнү"-дүр. Бу ил, Һәзрәт Фатимеји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәтинин илдөнүмү илә үст-үстә дүшән Аллаһын Ҝүнү, 13 Абанда, Теһранын мүхтәлиф синфләрдән олан инсанлар, Фәләстин мејданындан ҹасус јувасына (АБШ сәфирлијинин бинасына) вә Талегани күчәсиндәки мәрасимин кечирилдији јерә гәдәр, " Тәкәббүрә Гаршы Бир Олаг вә Мөһкәм Олаг" шүары илә јүрүш кечирәрәк глобал һеҝемончулуға гаршы нифрәтләрини сәрҝиләмишләр.
5 noyabr 2025 - 19:13
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һүсејн Јар Әһмәди
