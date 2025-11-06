Фото Репортаж / Тәзаһүрат едән Фәләстин тәрәфдары Австралијанын Сиднеј шәһәриндә кечирилән силаһ сәрҝисини мүһасирәјә алыблар
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тәзаһүрат едән Фәләстин тәрәфдары Австралијанын Сиднеј шәһәриндә кечирилән силаһ сәрҝисини мүһасирәјә алыблар. Гејд едәк ки, сәрҝидә дүшмән Исраили силаһландырмагда вә Гәззаја гаршы гырғын мүһарибәсиндә иштирак едән ширкәтләр иштирак едиб.
6 noyabr 2025 - 10:43
Xəbər kodu: 1747277
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz