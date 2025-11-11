Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: РИА Новости хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Русија Мүдафиә Назирлији базар ҝүнү өлкәнин һәрби гүввәләринин ирәлиләмәјә давам едәрәк Запорожје бөлҝәсиндә даһа бир шәһәри әлә кечирдијини ачыглады.
Русија Мүдафиә Назирлији билдириб: Шәрг бөлмәләринин гәтијјәтли һәрәкәтләри нәтиҹәсиндә Запорожје бөлҝәсиндәки Рыбноје шәһәри азад едилди. Еләҹә дә Украјна һәрби-сәнаје комплексини дәстәкләјән енержи објектләри һәдәфә алыныб. Һәмчинин, Украјна силаһлы гүввәләринин Харков бөлҝәсиндән мүһасирәни гырмаг мәгсәди илә етдији 6 һүҹум дәф едилиб.”
