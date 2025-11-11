  1. Ana səhifə
Русија Запорожједә даһа бир мәнтәгәни НАТО ишғалчыларындан тәмизләди

11 noyabr 2025 - 16:24
Xəbər kodu: 1749334
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Русија Мүдафиә Назирлији өлкәнин силаһлы гүввәләринин Запорожје бөлҝәсиндәки Рыбноје шәһәринин азад едилмәсини баша чатдырдығыны ачыглады.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: РИА Новости хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Русија Мүдафиә Назирлији базар ҝүнү өлкәнин һәрби гүввәләринин ирәлиләмәјә давам едәрәк Запорожје бөлҝәсиндә даһа бир шәһәри әлә кечирдијини ачыглады.

Русија Мүдафиә Назирлији билдириб: Шәрг бөлмәләринин гәтијјәтли һәрәкәтләри нәтиҹәсиндә Запорожје бөлҝәсиндәки Рыбноје шәһәри азад едилди. Еләҹә дә Украјна һәрби-сәнаје комплексини дәстәкләјән енержи објектләри һәдәфә алыныб. Һәмчинин, Украјна силаһлы гүввәләринин Харков бөлҝәсиндән мүһасирәни гырмаг мәгсәди илә етдији 6 һүҹум дәф едилиб.”

