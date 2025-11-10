АБШ медиасы: Талибан вә Пакистан арасында ҝәрҝинлијин артмасы еһтималы вар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын "Кабул Нав" веб сајты "Пакистанын Стратежи Дәринлик Доктринасынын Сону вә ја Даһа Тәһлүкәли Вәзијјәтин Башланғыҹлары" башлыглы хәбәрдә јазыб: “Пакистан вә Талибан арасындакы мүнагишә реҝионда әсас тәһлүкәсизлик нараһатлығына чеврилиб. Гаршыдурма башлајандан бәри Чин вә Русија нараһатлыгларыны ифадә едиб вә мүбаһисәнин данышыглар јолу илә һәлл олунмасыны тәләб едибләр; Лакин үч раунд данышыглар һеч бир әһәмијјәтли ирәлиләјиш әлдә етмәјиб вә тәрәфләри давамлы нәтиҹәјә јахынлашдырмајыб.”
Медиа органы сон онилликләрдә Пакистанын Әфганыстан Талибанына ҝениш дәстәјинә ишарә едәрәк әлавә едиб: “Исламабад Талибанын гәләбәсини гејд едәркән бәзи аналитикләр ики тәрәф арасында бал ајынын битәҹәјини прогнозлашдырыблар.”
Кабул Нав Әфган Талибаны илә Пакистан Талибаны арасындакы дәрин идеоложи вә етник әлагәләри хатырладараг јазыб: “Пакистан мүнасибәтләри лазымынҹа гијмәтләндирмәјиб, һалбуки бу, Талибана Пакистан үчүн ҝөрүнмәмиш бир тәһлүкәјә чеврилмәк ҝүҹү верә биләрди. Исламабадда аз адам Талибанын тәһлүкәсиз сығынаҹаглар вә һәтта Америка силаһлы гүввәләринин үзвләри тәмин етмәклә Талибаны дәстәкләјәҹәјини ҝөзләјирди. Ики өлкә арасында Дуранд Хәтти илә бағлы мүбаһисә дә ҝәрҝинлији артырды. Пакистан Талибанын барышдырыҹы јанашма тәтбиг едәҹәјини ҝөзләјирди, лакин бу, сон дөрд илдә баш вермәјиб.”
Кабул Нав даһа сонра јазыб: “Бәзи експертләр ҝәрҝинлијин сәтһи олдуғуну вә ҝәрҝинләшмә еһтималынын аз олдуғуну дүшүнүрдүләр, чүнки бир чох Талибан лидеринин Пакистанда аиләси, бизнеси вә активләри вар вә Исламабадла гаршылашмаг истәмирләр. Лакин диҝәрләри “Тәһрике-Талибан”ын Талибан-Пакистан мүнасибәтләринин мәркәзиндә галдығына инанырлар. Онларын ҝөрнүшүнә ҝөрә, әҝәр Талибан “Тәһрике-Талибан” групундан узаглаша вә ја онлары Әфганыстандан гова билмәсә һәр ики тәрәфин талејини “Тәһрике-Талибан” мүәјјән едәҹәкдир. Талибан инди ики тәһлүкәли јолда галыб. “Тәһрике-Талибан” илә әлагәләри кәсмәк, бу да Талибан сыраларында наразылыға вә бөлүнмәјә сәбәб ола биләр. Мүнасибәтләри “Тәһрике-Талибан” илә горумаг исә Пакистанын тәзјигини ҝүҹләндирәҹәк вә ачыг мүнагишә еһтималыны артыраҹаг.”
Талибан-Пакистан бөһранынын дәрһал һәлли еһтималы аздыр.
Бу сәбәбдән Пакистан Кабилдәки Талибан режимини зәифләтмәдән вә ја девирмәдән Талибаны идарә едә вә ја арадан галдыра билмәз. Исламабадын исә Әфганыстанда бејнәлхалг һүгуга риајәт едән вә Талибан үзвләринә вә ја тәрәфдарларына Әфганыстан әразисиндән Пакистана гаршы тәлим базасы кими истифадә етмәјә иҹазә вермәјән бир һөкумәтә еһтијаҹы вар. Сүлһ данышыглары дајанмаға давам етдикҹә, ҝәрҝинлијин јахын ајларда даһа да артмасы еһтималы вар.
Пакистан Талибан рәһбәрлијини зәифләтмәк вә ја арадан галдырмаг үчүн һәрби ҝүҹдән истифадә етмәји дүшүнә биләр.
Талибан бејнәлхалг сәвијјәдә танынмадығы үчүн Пакистанын чохлу хариҹи тәзјиглә үзләшмәси еһтималы аздыр. Лакин Исламабад садәҹә Талибанын идеолоҝијасыны арадан галдыра билмәз.
Бу, Пакистанын узун мүддәтдир арзуладығы пројектин сону, јохса јени бир мәрһәләнин башланғыҹы олдуғу бәлли дејил; Лакин ајдын олан одур ки, Исламабад инди јарым әсрә баша ҝәлән стратежи чөкүшлә үзләшир.”
Американ медиасы мөвҹуд вәзијјәти узунмүддәтли гејри-сабитлик дөврүнүн башланғыҹы вә ја һеч олмаса Пакистанын Әфганыстандакы стратежи дәринлик стратеҝијасынын сону кими гијмәтләндириб.
