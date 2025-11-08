Иран, Трампын АБШ-нин Исраилин Теһрана һүҹумундакы ролуну етираф етмәси илә бағлы БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына мәктуб ҝөндәриб  

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы даими нүмајәндәси вә сәфири Әмир Сәид Ирәвани АБШ Президенти Доналд Трампын Исраилин Ирана гаршы тәҹавүзүндә өз ролуну етираф етмәсиндән сонра БМТ-нин Баш катибинә вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдринә үнванладығы мәктубда билдириб: АБШ-нин ән јүксәк сәвијјәли рәсмиси тәрәфиндән сәсләндирилән бу ҹинајәт характерли етираф, АБШ-нин бу тәҹавүзкар һәрәкәтләрә ҝөрә бејнәлхалг мәсулијјәтини вә һүгуги тәгсирини сүбут едән ачыг, бејнәлхалг һүгуги нәтиҹәләрә малик вә инкаролунмаз дәлилдир.
Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки али дипломаты әлавә едиб; Бу мәсәлә һәмчинин Иран Ислам Республикасынын АБШ вә онун рәсмиләринин там ҹавабдеһлијинин тәмин едилмәси, һабелә бејнәлхалг һүгуг нормаларына ујғун олараг шәһид оланлар, јаралананлар вә Иран Ислам Республикасына вә онун халгына дәјән бүтүн зәрәрләрә ҝөрә там тәзминатын өдәнилмәсини тәләб етмәк мәгсәдилә мөвҹуд бүтүн бејнәлхалг һүгуги механизмләрдән истифадә етмәк кими тәбии вә суверен һүгугуну бир даһа тәсдигләјир.
